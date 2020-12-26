Анфиса Чехова рассказала об обмане астролога

26.12.2020, 16:12, Разное

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Популярная российская ведущая Анфиса Чехова рассказала, как ее обманул астролог. Он порекомендовал знаменитости два года назад на свой день рождения отправиться в гордом одиночестве в Ванкувер, чтобы следующие 12 месяцев были удачными.

Анфиса Чехова решила последовать совету астролога. В гордом одиночестве ведущая посетила Ванкувер. Отметив там день рождения, она была уверена, что проживет самый счастливый год в своей жизни. Несмотря на то, что путешествие прошло хорошо, результат оказался совершенно противоположным.

После данного случая Чехова больше не слушает астрологов. В этом году свой день рождения знаменитость отметила в пустыне, поскольку так ей велело сердце. Актриса убеждена, что именно оно знает, как поступать правильно. Независимо от того, как пройдет следующий год, Чехова будет с теплотой вспоминать этот праздник.

В комментариях подписчики согласились с мнением знаменитости. Также они отметили, как роскошно выгляди Чехова на ролике, которым был сопровожден пост.