Андрей Норкин в прямом эфире выругался матом в ответ на вопрос о покойной жене

26.12.2020, 16:12, Разное

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Андрей Норкин негативно относится к интересу публики к его семье. На вопрос одного из фанатов о покойной жене телеведущий в прямом эфире выругался матом.

Андрей Норкин принял участие в интернет-сессии с поклонниками онлайн в соцсетях Instagram и Вконтакте. Телеведущий раскрыл некоторые подробности своей работы и планов на будущее. Однако, как оказалось, он не был готов обсуждать любые интересующие фанатов темы. Так, услышав вопрос относительно его покойной супруги, звезда грубо прервал подписчика.

Более того, ответ Андрея Норкина содержал нецензурную речь, так он показал, что не намерен комментировать подобные вопросы и заявил, что тема закрыта для посторонних. Его личная жизнь никогда не будет предметом обсуждений. Также посетовал телеведущий на наличие в прессе и интернете многочисленных слухов о своей семье. Большинство информации, которую пишут о нем журналисты, является «чушью, бредом и откровенной ложью». При этом от подобных публикаций страдают, прежде всего, его близкие. Сейчас в жизни родных Норкину людей все гармонично и он хотел бы, чтобы все так и оставалось.

Юлия Норкина скончалась в начале июня текущего года, сразу же после смерти ведущей СМИ наводнили слухи о причинах ее смерти и ситуации в семье Норкиных. Из-за этого у них сложилось негативное отношение к каким-либо комментариям сложившейся ситуации.