Турция заявила об отсутствии неразрешимых противоречий со всеми странами мира

26.12.2020, 16:10, Новости дня

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Турция не имеет неразрешимых проблем ни с одной страной мира, в том числе США, Россией, Китаем, а также с ЕС и соседними странами, сообщил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

«Развитие событий показывает силу Турции. Она обязательно займет достойное место в экономическом и политическом плане в новой глобальной архитектуре», – цитирует РИА «Новости» заявление Эрдогана.

Турецкий лидер считает, что Турция не позволит помешать планам по превращению страны в великую и сильную державу, тем, кто не хочет ее усиления.

«Мы готовы договариваться со всеми при условии, что нашему суверенитету и потенциалу будет оказываться уважение», – добавил Эрдоган.

Ранее командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар заявил, что Турция должна оставить колониальные иллюзии, она либо мирно уйдет из Ливии, либо получит войну.

«Независимость не имеет никакой ценности, пока турецкая армия оккупирует часть нашей родины. Агрессор не перестает посылать наемников и разнообразные виды оружия, объявив войну ливийцам, игнорируя волю нашей страны и недооценивая человеческие ценности. Если вы сделаете первый выстрел, готовьтесь к верной смерти»,– подчеркнул Хафтар.