 

Умерла мать чемпиона мира по шахматам Каспарова

26.12.2020, 16:02, Новости дня
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Чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров сообщил о смерти своей матери Клары Каспаровой. Об известии он написал в Twitter 26 декабря.

“С большим сожалением делюсь новостью о смерти моей мамы, Клары Шагеновны Каспаровой. Мой образец для подражания, мой величайший чемпион, мой мудрый советчик и самый сильный человек, которого я когда-либо знал”, – написал Каспаров.

Федерация шахмат России выразила соболезнования Каспарову.

“Она стала главным доверенным лицом Гарри, сопровождала его повсюду; помогла ему стать чемпионом мира и удерживать это звание в течение 15 лет”, – говорится в сообщении пресс-службы.

Соболезнования выразил и президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.

“Ушла Клара Шагеновна Каспарова – удивительная, сильная женщина, всегда вызывавшая восхищение… Светлая память”, – написал он в Facebook.

https://www.facebook.com/advorkovic/posts/5342822895731522

Клара Каспарова умерла на 83-м году жизни. По образованию она была инженером, специалистом по автоматике и телемеханике. Работала ученым секретарем в научно-исследовательском институте. В 1981 году, когда Гарри Каспарову было 18 лет, она ушла с работы, чтобы целиком посвятить себя карьере сына. Она стала главным доверенным лицом чемпиона, сопровождала его повсюду, помогла стать чемпионом мира и удерживать это звание в течение 15 лет, сказано в сообщении российской федерации.

Отец Гарри Каспарова, инженер-энергетик Ким Вайнштейн, скончался от лимфосаркомы. С позволения родственников мать сменила фамилию себе и сыну с Вайнштейн на свою – Каспарова, отметила газета “Комсомольская правда”. Последние годы Клара Каспарова жила в Москве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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