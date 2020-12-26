 

В России скончался британский перебежчик Блейк. В 1950-х он сдал СССР сотни западных агентов

26.12.2020, 16:02, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В России на 98-м году жизни скончался известный британский перебежчик Джордж Блейк. Соболезнования родным Блейка 26 декабря были опубликованы на сайте Кремля.

В сообщении от имени президента РФ Владимира Путина говорится, что “полковник Блейк был блестящим профессионалом, особой жизненной закалки и мужества”. “За годы трудной, напряженной работы он внес поистине неоценимый вклад в обеспечение стратегического паритета, сохранение мира на планете”, – считает Путин.

При этом в 2019 году он заявлял в интервью Financial Times, что государственная измена – “самое большое преступление, которое может быть на земле”.

В Службе внешней разведки РФ агентству РБК сообщили, что Блейк умер в результате внезапной остановки сердца.

Агентство Reuters напоминает, что Блейк, будучи сотрудником британской разведки MI6, сотрудничал со спецслужбами Советского Союза в 1950-х годах. Он выдал Москве сотни тайных агентов западных стран в Восточной Европе, некоторые из них были казнены.

В 1961-м Блейка разоблачили и приговорили к 42 годам лишения свободы. Агентство отмечает, что его дело было одним из самых громких процессов времен холодной войны, наряду с делом так называемой Кембриджской пятерки.

Его дела были одними из самых громких в холодной войне, наряду с делами отдельной группы британских двойных агентов, известной как Кембриджская пятерка.

Он отбывал наказание в лондонской тюрьме Уормвуд-Скрабс. Однако в 1966 году Блейку удалось бежать и добраться до Восточного Берлина, который находился под контролем СССР. Остаток жизни он провел в Советском Союзе, затем – в России.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / Минобороны Польши – всё идёт по плану — число американских солдат в Польше будет только расти

11.08 / Добровинский отреагировал на госпитализацию Ефремова

13.12 / В случае брексита без сделки Лондон защитит свои рыболовецкие районы флотом ВМС

17.07 / Пентагон подтвердил существование «супер-пупер-ракеты» Трампа

06.07 / Великобритания объявила о санкциях в отношении чиновников из России и Саудовской Аравии

19.10 / Качура назвал условия отставки Авакова

30.07 / В Сеуле заявили о «важности» присутствия американских войск в Южной Корее

05.11 / Задержанный за организацию убийств в Екатеринбурге оказался нештатным кадровиком УВД

19.09 / В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

27.07 / Экс-биатлонист Шипулин заболел коронавирусом на отдыхе в Сочи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска