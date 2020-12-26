В России скончался британский перебежчик Блейк. В 1950-х он сдал СССР сотни западных агентов

26.12.2020, 16:02, Новости дня

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В России на 98-м году жизни скончался известный британский перебежчик Джордж Блейк. Соболезнования родным Блейка 26 декабря были опубликованы на сайте Кремля.

В сообщении от имени президента РФ Владимира Путина говорится, что “полковник Блейк был блестящим профессионалом, особой жизненной закалки и мужества”. “За годы трудной, напряженной работы он внес поистине неоценимый вклад в обеспечение стратегического паритета, сохранение мира на планете”, – считает Путин.

При этом в 2019 году он заявлял в интервью Financial Times, что государственная измена – “самое большое преступление, которое может быть на земле”.

В Службе внешней разведки РФ агентству РБК сообщили, что Блейк умер в результате внезапной остановки сердца.

Агентство Reuters напоминает, что Блейк, будучи сотрудником британской разведки MI6, сотрудничал со спецслужбами Советского Союза в 1950-х годах. Он выдал Москве сотни тайных агентов западных стран в Восточной Европе, некоторые из них были казнены.

В 1961-м Блейка разоблачили и приговорили к 42 годам лишения свободы. Агентство отмечает, что его дело было одним из самых громких процессов времен холодной войны, наряду с делом так называемой Кембриджской пятерки.

Его дела были одними из самых громких в холодной войне, наряду с делами отдельной группы британских двойных агентов, известной как Кембриджская пятерка.

Он отбывал наказание в лондонской тюрьме Уормвуд-Скрабс. Однако в 1966 году Блейку удалось бежать и добраться до Восточного Берлина, который находился под контролем СССР. Остаток жизни он провел в Советском Союзе, затем – в России.

Дмитрий НЕЙМЫРОК

заместитель главного редактора