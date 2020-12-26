 

В Полтавской области загорелся вагон поезда, есть погибшие

26.12.2020, 16:02, Новости дня
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В Полтавской области на территории структурного подразделения “Укрзалізниці” загорелся вагон роезда, погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям 26 декабря.

По информации спасателей, сообщение о возгорании вагона на улице Горького села Копылы Полтавского района поступило 25 декабря в 20.56. Пожар вспыхнул на территории производственного “Центра механизации путевых работ”, входящего в состав “Укрзалізниці”.

Пожар локализовали в 22.58, а ликвидировали в 0.27. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания. Во время ликвидации пожара они обнаружили тела двух граждан без признаков жизни, говорится в сообщении.

Огонь уничтожил внутреннее оборудование, облицовку стен и потолок вагона. Пожар тушили восемь спасателей и три единицы техники.

 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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