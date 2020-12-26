“Один скажет “Барак”. Миллионы ответят “Обама”. Лучшие мемы об интервью Гордона с Ходорковским

26.12.2020, 16:02, Новости дня

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22 декабря на YouTube-канале основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона состоялась премьера с российским бизнесменом, бывшим совладельцем “ЮКОСа” Михаилом Ходорковским. За четыре дня его посмотрели почти 2,5 млн человек, текстовую версию интервью прочли почти 350 тыс. пользователей. Еще беседа Гордона с Ходорковским стала причиной появления сотен мемов и фотожаб.

Все из-за этого диалога:

Дмитрий Гордон: В каких условиях вы сидели? Михаил Ходорковский: Барак. Дмитрий Гордон: Обама… Михаил Ходорковский: (После паузы). Ну типа…

Оказалось, что это – идеальный шаблон для мемов. “ГОРДОН” собрал подборку лучших шуток по мотивам интервью.

Один скажет: «Барак» Миллионы ответят: «Обама» — Алексей Чепрасов (@alche_my__) December 23, 2020

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новое – хорошо забытое старое pic.twitter.com/bBviVT5635 — szívhang * (@tempodemarcia) December 25, 2020

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Ходорковский: Чихает – Ап…. Гордон: И тигры у ног моих сели… Ходорковский: pic.twitter.com/bpKhYR2Iqq — ВСЕМОГУСЕВ (@vsemogusev) December 23, 2020

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– Что тяжелее всего сохранить в тюрьме?

– Надежду

– Бабкину? pic.twitter.com/1yKBYT431R — Bob Farber (@Bobchensk) December 23, 2020

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Гордон: О чем ваши самые тёплые воспоминания?

МБХ: О доме

Гордон: Два?

МБХ: pic.twitter.com/akGAYNHvMW — Империя очень зла (@verysexydasha) December 23, 2020

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23.59: так, ну надо сегодня лечь пораньше и выспаться 3:40: как ему в голову пришло ответить “обама”? — Рома 74 (@RomaBordunoff) December 23, 2020

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Даже сам Ходорковский не устоял:

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И бонус!

Я починил интервью Гордона pic.twitter.com/pi7doJ08sK — Андрей Ч. (@andrew_chsh) December 23, 2020

Дмитрий НЕЙМЫРОК

заместитель главного редактора