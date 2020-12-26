“Один скажет “Барак”. Миллионы ответят “Обама”. Лучшие мемы об интервью Гордона с Ходорковским
26.12.2020, 16:02,
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22 декабря на YouTube-канале основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона состоялась премьера с российским бизнесменом, бывшим совладельцем “ЮКОСа” Михаилом Ходорковским. За четыре дня его посмотрели почти 2,5 млн человек, текстовую версию интервью прочли почти 350 тыс. пользователей. Еще беседа Гордона с Ходорковским стала причиной появления сотен мемов и фотожаб.
Все из-за этого диалога:
Дмитрий Гордон: В каких условиях вы сидели?
Михаил Ходорковский: Барак.
Дмитрий Гордон: Обама…
Михаил Ходорковский: (После паузы). Ну типа…
Барак pic.twitter.com/VQHktihFEG
— Александр Гуд (@goode108) December 23, 2020
Оказалось, что это – идеальный шаблон для мемов. “ГОРДОН” собрал подборку лучших шуток по мотивам интервью.
Один скажет: «Барак»
Миллионы ответят: «Обама»
— Алексей Чепрасов (@alche_my__) December 23, 2020
***
новое – хорошо забытое старое pic.twitter.com/bBviVT5635
— szívhang * (@tempodemarcia) December 25, 2020
***
Ходорковский: Чихает
– Ап….
Гордон: И тигры у ног моих сели…
Ходорковский: pic.twitter.com/bpKhYR2Iqq
— ВСЕМОГУСЕВ (@vsemogusev) December 23, 2020
***
– Что тяжелее всего сохранить в тюрьме?
– Надежду
– Бабкину? pic.twitter.com/1yKBYT431R
— Bob Farber (@Bobchensk) December 23, 2020
***
— Рома 74 (@RomaBordunoff) December 23, 2020
***
Гордон: О чем ваши самые тёплые воспоминания?
МБХ: О доме
Гордон: Два?
МБХ: pic.twitter.com/akGAYNHvMW
— Империя очень зла (@verysexydasha) December 23, 2020
***
23.59: так, ну надо сегодня лечь пораньше и выспаться
3:40: как ему в голову пришло ответить “обама”?
— Рома 74 (@RomaBordunoff) December 23, 2020
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Даже сам Ходорковский не устоял:
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И бонус!
Я починил интервью Гордона pic.twitter.com/pi7doJ08sK
— Андрей Ч. (@andrew_chsh) December 23, 2020
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