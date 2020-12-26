 

“Один скажет “Барак”. Миллионы ответят “Обама”. Лучшие мемы об интервью Гордона с Ходорковским

26.12.2020, 16:02, Новости дня
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22 декабря на YouTube-канале основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона состоялась премьера с российским бизнесменом, бывшим совладельцем “ЮКОСа” Михаилом Ходорковским. За четыре дня его посмотрели почти 2,5 млн человек, текстовую версию интервью прочли почти 350 тыс. пользователей. Еще беседа Гордона с Ходорковским стала причиной появления сотен мемов и фотожаб.

Все из-за этого диалога:

Дмитрий Гордон: В каких условиях вы сидели?

Михаил Ходорковский: Барак.

Дмитрий Гордон: Обама…

Михаил Ходорковский: (После паузы). Ну типа…

Оказалось, что это – идеальный шаблон для мемов. “ГОРДОН” собрал подборку лучших шуток по мотивам интервью.

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Даже сам Ходорковский не устоял:

https://www.facebook.com/mikhailkhodorkovsky/photos/a.130249020356622/3487497601298397/

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И бонус!

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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