 

В Китае запретили публиковать в соцсетях хвалебные посты о чиновниках

26.12.2020, 15:51, Разное
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Всекитайское собрание народных представителей приняло закон, согласно которому в социальных сетях будет запрещено публиковать материалы, содержащие хвалебную информацию, либо любую иную информацию, выставляющую в положительном свете государственных должностных лиц.

По мнению депутатов, это необходимо для предотвращения защиты населения от “наглости” чиновников.

– Стоит написать что-то хорошее о чиновнике, так он сразу наглеет! Думает, что раз он такой хороший, то ему ничего не будет! Посмотрите на другие страны, на наших российских соседей, везде так. Много случаев, когда плохие чиновники сами заказывают такие сообщения про себя, вводя в заблуждение своих избирателей и весь народ. Чиновник не должен знать, что народ к нему хорошо относится, даже если это действительно так. Чиновник обязан работать так, словно народ его презирает, так, чтобы заслужить положительное мнение о себе, — объяснил суть закона депутат Ки Санчун.

В Китае запретили публиковать в социальных сетях хвалебные посты о чиновникахСогласно закону, администрация социальных сетей будет обязана удалять подобные публикации, а также сообщать о них надзорным органам. Надзорные органы будут проводить проверки с целью выяснения причин публикации таких материалов и их авторов. Закон также содержит норму, согласно которой, если выяснится, что материалы о чиновнике опубликовало лицо аффилированное с ним, то этот чиновник будет лишён своей должности и привлечён к уголовной ответственности.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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