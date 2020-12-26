«Саммит»: Максим Галкин опубликовал фото Лизы и Гарри в деловых нарядах

26.12.2020, 15:20, Разное

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Максим Галкин порадовал поклонников новым фото своих детей – Лизы и Гарри. В микроблоге Instagram супруг Аллы Пугачевой опубликовал снимок, на котором наследники запечатлены в деловых нарядах.

Юморист подписал снимок «саммит #серьезныйразговор», так как близнецы запечатлены с официальным выражением лица и в строгих костюмах. Поклонники оценили не только фотографию Лизы и Гарри, но и чувство юмора звездного отца. В комментариях фолловеры написали, что дети действительно выглядят очень серьезными на свой возраст. Также звездных наследников назвали «королевой Елизаветой и королем Гарри». Сына Максима Галкина сравнили с дипломатом и отметили, что он очень харизматичный мальчик. Многие подписчики удивились, насколько близнецы похожи внешне на своих знаменитых родителей.

Накануне супруг Примадонны показал, как он с детьми наряжает елку. На снимке Лиза запечатлена на руках у отца, а Гарри стоит рядом. В этом посте Максим Галкин признался, что у него осталась нереализованной детская мечта. Юморист хотел себе крутой новый велосипед и даже начал копить деньги, чтобы его купить. Однако, к тому моменту, когда он собрал нужную сумму, оказалось, что транспорт уже подорожал. Мечта так и осталась мечтой, а шоумен не понял, как так произошло.