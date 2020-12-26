В лесу под Костромой найден замерзший труп мужчины
26.12.2020, 15:20,
Разное
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В лесу под Костромой был найден замерзший труп местного жителя. Тело мужчины обнаружили по его следам, оставленным на снегу.
Поисковая операция проводилась правоохранителями, спасателями и волонтеры. К моменту нахождения мужчины он был уже мертв. Рядом с ним находилась сумка.
Житель Костромской области ушел из дома 24 декабря. После того, как родственники не смогли установить контакт с мужчиной, они обратились к волонтером и сотрудникам полиции, чтобы те помогли организовать спасательную операцию. До последнего они верили в ее успех. По информации портала Newinform, причина смерти мужчины пока не установлена.
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