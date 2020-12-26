“Есть планы улететь”: Кристина Асмус рассказала, как собирается отпраздновать Новый год

26.12.2020, 15:20, Разное

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Известная российская актриса Кристина Асмус пояснила о том, как собирается праздновать Новый год. У знаменитости есть планы улететь и даже куплены билеты не самолет. Несмотря на то, у нее нет четкого понимания о том, где она будет на праздники.

Своими мыслями по поводу празднования предстоящего Нового года Кристина Асмус поделилась с подписчиками в социальной сети Instagram. Актриса заявила, что не будет оригинальной, поскольку, как и все, очень ждет, когда пробьет бой курантов. Пока у звезды сериала «Текст» отсутствуют четкое понимание того, в какой стране она встретит 2021 год. Однозначно она знает, что рядом с ней будут самые близкие и родные люди.

У своих подписчиков Асмус спросила, какие планы на Новый год у них. Фолловеры отметили, что проведут праздники в кругу семьи, поедая салат оливье.

Публикацию Кристина Асмус дополнила селфи, на котором показала свою широкую улыбку. В руке у нее была бутылка шампанского. Недавно бывшая звезда Гарика Харламова впервые поменяла цвет волос на черный. Не все поклонники привыкли к новому образу актрисы, который понадобился для роли.