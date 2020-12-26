 

ОПЗЖ назвала сказками заявления Киева о транспортных «мегапроектах»

26.12.2020, 15:18, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) назвала сказками заявления властей Украины о планах реализации «мегапроектов» по развитию транспорта в сотрудничестве со Всемирным банком (ВБ), предположив, что выделенные на эти цели средства будут разворованы.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» уверена: и правительство, и депутаты от «Слуги народа», поддерживающие очередные сказочные инфраструктурные «мегапроекты», берут очередные западные кредиты не для того, чтобы улучшить функционирование изношенной транспортной системы страны, а для того, чтобы украсть!», – передает ТАСС заявление ОПЗЖ.

Оппозиционеры отметили, что глава министерства инфраструктуры Криклий намерен уже в 2021 году начать строительство на Украине железных дорог с европейской колеей, которая не совпадает по ширине со стандартом существующей в стране железнодорожной сети. При этом указывается, что украинские предприятия не получат госзаказ на строительство новых пассажирских и грузовых вагонов, производство которых в стране, по данным партии, с 2014 года сократилось в стране в 50 раз. ОПЗЖ также упрекнула администрацию президента Украины Владимира Зеленского в отказе от сотрудничества с Китаем, который был готов вложить в украинскую инфраструктуру 7 млрд. долларов.

В мае замглавы председателя комитета парламента по вопросам транспорта и инфраструктуры Украины Владимир Крейденко сообщил о намерениях частично заменить железные дороги на узкоколейные по образцу ЕС.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / Мишустин доложит Путину об инициативах дальневосточников

02.12 / France 24 – протесты вынудили Францию отказаться от запрета на съёмку полицейских

31.08 / Оператор «Северного потока – 2» обжаловал решение по Газовой директиве

21.07 / В РФ усомнились в возобновлении чартерных полетов в Турцию до конца лета

28.11 / Австрийское село Fucking сменит название из-за насмешек и кражи дорожных знаков

24.11 / Минфин Украины привлек в бюджет рекордные 16,76 млрд грн от продажи облигаций

04.07 / В мире: Украина боится остаться один на один с Донбассом

25.11 / Боевики за сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

24.09 / «Арктика наша» — CBS News рассказал, как РФ позиционирует свой новый ледокол

02.12 / “Это несправедливо”. Санду прокомментировала требование РФ оплатить газ, потребленный Приднестровьем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска