ОПЗЖ назвала сказками заявления Киева о транспортных «мегапроектах»

26.12.2020, 15:18, Новости дня

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Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) назвала сказками заявления властей Украины о планах реализации «мегапроектов» по развитию транспорта в сотрудничестве со Всемирным банком (ВБ), предположив, что выделенные на эти цели средства будут разворованы.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» уверена: и правительство, и депутаты от «Слуги народа», поддерживающие очередные сказочные инфраструктурные «мегапроекты», берут очередные западные кредиты не для того, чтобы улучшить функционирование изношенной транспортной системы страны, а для того, чтобы украсть!», – передает ТАСС заявление ОПЗЖ.

Оппозиционеры отметили, что глава министерства инфраструктуры Криклий намерен уже в 2021 году начать строительство на Украине железных дорог с европейской колеей, которая не совпадает по ширине со стандартом существующей в стране железнодорожной сети. При этом указывается, что украинские предприятия не получат госзаказ на строительство новых пассажирских и грузовых вагонов, производство которых в стране, по данным партии, с 2014 года сократилось в стране в 50 раз. ОПЗЖ также упрекнула администрацию президента Украины Владимира Зеленского в отказе от сотрудничества с Китаем, который был готов вложить в украинскую инфраструктуру 7 млрд. долларов.

В мае замглавы председателя комитета парламента по вопросам транспорта и инфраструктуры Украины Владимир Крейденко сообщил о намерениях частично заменить железные дороги на узкоколейные по образцу ЕС.