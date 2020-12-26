Сноуден стал отцом

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26.12.2020, 15:18, Новости дня
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У экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена в РФ родился сын, сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

«Родился мальчик, все в порядке у малыша и мамы. Можно только порадоваться за Эдварда и его супругу, они счастливы», – цитирует РИА «Новости» адвоката.

Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда – в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран РФ предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.

В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. Кучерена сообщал, что экс-сотрудник американских спецслужб не намерен возвращаться в США, пока против него не будет прекращено уголовное преследование. В ноябре Сноуден заявил, что решил получить российское гражданство, чтобы не расставаться с сыном.

В октябре 2014 года американская акробатка и блогер Линдсей Миллс приехала из США в Москву к Сноудену. Официально они зарегистрировали брак в 2017 году.



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