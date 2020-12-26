Стало известно о планах задержанных террористов в Дагестане

26.12.2020, 15:18, Новости дня

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Задержанные в Махачкале члены запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»*(ИГ)* готовили нападение на сотрудников правоохранительных органов в канун Нового года.

«Возраст задержанных – от 25 до 28 лет. Конкретного плана у них не было. Они хотели в преддверии Нового года напасть на полицейских с ножами или огнестрельным оружием, а потом покончить с собой», ­­– передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Дагестана.

Также сообщается, что ранее у задержанных были проблемы с законом.

Напомним, в субботу ФСБ сообщила о задержании в Дагестане четырех членов запрещенной в РФ террористической организации, участники которой планировали вооруженное нападение на сотрудников МВД. В тайнике были обнаружены огнестрельное и холодное оружие, большое количество боеприпасов, взрывное устройство.

Ранее ФСБ предотвратила совершение террористического акта в Тамбове, который готовил 17-летний подросток. Позже он был заключен под стражу.