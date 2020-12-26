Глава Еврокомиссии назвала день начала вакцинации от COVID-19 в Евросоюзе

26.12.2020, 15:10, Новости дня

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Вакцину от COVID-19 по состоянию на 26 декабря доставили во все страны Европейского союза, 27 декабря начнется вакцинация населения. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем обращении, которое опубликовали в Twitter 26 декабря.

“Мы начинаем перелистывать страницу трудного года. Сегодня день доставки, а завтра (27 декабря) вакцинация против COVID-19 начнется по всему Евросоюзу. Вакцина стала доступна одновременно для всех государств ЕС. Люди начнут получать вакцину в Афинах, Риме, Хельсинки и в Софии. Наши европейские дни вакцинации – это трогательный момент единства и европейской истории успеха”, – заявила она.

Фон дер Ляйен добавила, что очень скоро в Евросоюз привезут больше вакцин, как только подтвердят их безопасность и эффективность.

Today, we start turning the page on a difficult year. The #COVID19 vaccine has been delivered to all EU countries. Vaccination will begin tomorrow across the EU. The #EUvaccinationdays are a touching moment of unity. Vaccination is the lasting way out of the pandemic. pic.twitter.com/pYOj5vS2gV — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 26, 2020

По ее словам, ЕС обеспечил достаточное количество вакцин для всего населения, 450 млн человек, а также жителей стран Европейской экономической зоны – Норвегии, Исландии.

“Вакцинация позволит нам постепенно вернуться к нормальной жизни”, – подчеркнула глава Еврокомиссии.

Главный коммерческий немецкой компании BioNTech Шон Маретт говорил, что страны Евросоюза до конца 2020 года получат 12,5 млн доз вакцины против коронавируса, которую производят его компания вместе с американской Pfizer.

Соучредитель и гендиректор BioNTech Угур Шахин отметил, что вакцина BNT162b2, скорее всего, будет эффективна и против нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании и некоторых странах Европы.

По его словам, вакцина показала высокую эффективность против 20 штаммов коронавируса, что может свидетельствовать и о высокой вероятности ее эффективности против британского штамма. Вакцину для экстренного использования уже одобрили несколько стран, в частности Великобритания, Канада, США, Швеция и Бахрейн.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 22 декабря в мире разрабатывается 223 потенциальных вакцины от коронавируса, 61 препарат сейчас проходит стадию клинических испытаний.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 26 декабря, в мире с начала пандемии коронавирусом заразилось более 79,8 млн человек. Скончалось от COVID-19 1,77 млн, а выздоровело более 45 млн пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.