 

Глава BioNTech объяснил, почему не привился собственной вакциной

26.12.2020, 15:10, Новости дня
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Основатель немецкой фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин в интервью Deutsche Welle заявил, что пока не привился от коронавируса, так как не имеет права этого делать.

Компания Шахина производит вакцину от COVID-19 совместно с американской Pfizer, однако ни он, ни его жена Озлем Тюречи (одна из создателей вакцины) пока не прививались.

“Мы не имеем права делать себе прививки. Конечно, мы думаем об этом. […] Как вы знаете, существует список приоритетности (очередность вакцинации социальных групп в Германии. – “ГОРДОН”) и вакцинироваться вопреки этому списку запрещено. Нам даже не разрешено участвовать в клинических исследованиях. Ведь закон запрещает участие в таких исследованиях людям из компании-разработчика, и это нормально”, – отметил он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 24 декабря коронавирусом в мире заразилось 78,82 млн человек, из них 1,73 млн скончались, более 44,4 млн выздоровели.

В нескольких странах уже началась кампания по массовой вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech (в частности, в США, Великобритании, Канаде). В Германии кампания по вакцинации должна начаться 27 декабря.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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