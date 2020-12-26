Егора Гайдара перезахоронят у Кремлёвской стены

26.12.2020, 14:41, Разное

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Министерство культуры поддержало инициативу Ельцин-центра о переносе праха Егора Гайдара с Новодевичьего кладбища в некрополь у Кремлёвской стены.

– Егор Тимурович – видный государственный деятель, который не побоялся принять на себя ответственность за страну в критический для России момент. Те реформы, который он провёл, заложили фундамент экономического и социальной стабильности и предотвратили глобальные потрясения. Он принял Россию с неэффективной плановой экономикой, а оставил динамично развивающейся. Именно такие люди должны быть упокоены в самом сердце России – в некрополе у стен Кремля, – отметила министр культуры Ольга Любимова.

По информации из Минкульта перенос праха Гайдара может состояться уже в конце 2021 года. В церемонии примут участие члены правительства, депутаты Государственной думы, видные деятели культуры.