В 2021 году на российском рынке подорожают автомобили

26.12.2020, 14:28, Разное

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В 2021 году на российском рынке примерно на 10% могут подорожать автомобили. Увеличение цен связано с нехваткой некоторых новинок, которые не производятся в должном объеме из-за пандемии коронавируса.

В декабре россияне покупают машины, пока действуют предновогодние скидки. В январе на рынке станет наблюдаться дефицит ряда моделей. Традиционно в последний месяц на отечественном рынке растут продажи. Клиенты ходят не только воспользоваться выгодными предложениями, которые подготовили дилеры, но и купить машины по старой цене.

По словам автоэкспертов, в нынешнем году производители временно закрывали заводы из-за карантинных ограничений. В результате это сказалось на поставках. К тому же у россиян снизилась покупательская способность на фоне падения национальной валюты. Многие бренды не готовы идти на риск, в связи с этим снижается число импортируемых автомобилей. Десятка ключевых игроков российского авторынка сократила объемы производственных заказов на 20-30%.

В нынешнем году новые модели увеличились в цене на 12%. Предположительно, дефицит машин сохранится и в следующем году.