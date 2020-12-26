В Сети появился редкий кадр со съемок новогодней серии «Сватов»

26.12.2020, 14:28, Разное

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Роман Родин, личный фотограф Аллы Пугачевой, опубликовал в своем микроблоге Instagram редкий кадр со съемок новогодней серии популярного сериала «Сваты». На фотографии запечатлен Филипп Киркоров в компании Сергея Лазарева и Анастасии Стоцкой.

Артисты много лет назад принимали участие в одном из эпизодов сериала, а Роман Родин сохранил снимок в своем личном архиве. В преддверии праздников он решил поделиться редким фото с фолловерами. Он рассказал, что снял знаменитостей во время рабочего момента подготовки к съемочному процессу. На заднем фоне можно увидеть актеров «Сватов», а звезды эстрады активно что-то обсуждают.

Поклонники любят, когда Роман Родин публикует снимки артистов, сделанные много лет назад. Благодаря его архивам можно проследить, как за эти годы изменилась внешность представителей российского шоу-бизнеса.

Ранее певица Алена Кравец заявила, что Филипп Киркоров скоро попрощается со своей холостяцкой жизнью. По словам знаменитости, он намерен жениться на женщине, которая родила ему детей. Возможно, 15-летний период, когда поп-король был не женат, вскоре закончится.