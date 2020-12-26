 

Бородина показала кадры с последнего лобного места на «Доме-2»

26.12.2020, 14:28, Разное
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Ведущая Ксения Бородина показала в Сети кадры последнего лобного места на проекте «Дом-2». Она рассказала, что побывала на последней съемке. В компании участников знаменитость передала всем большой привет.
На странице Ксении Бородиной в социальной сети Instagram появилось фото и видео с последнего лобного места. В кадр вместе с ведущей постарались попасть все участнике. На ролике можно видеть, как звезды «Дома-2» произносят знаменитую фразу проекту «И мы счастливы». Обычно под этот лозунг кто-то уходил из шоу после проведения лобного места.

В комментариях к публикации многие сразу же выражать сожаление по поводу того, что «Дом-2» больше не будет показывать на ТНТ. Фанаты телестройки уточнили, куда теперь отправятся участники. Бородина заявила, что все они поедут домой.

Существует информация, что проект продолжит транслироваться на другом канале. Возможно, его формат будет изменен. Подробности всех трансформаций пока не разглашаются. 30 декабря в эфире ТНТ выйдет финальный выпуск скандального реалити.



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