В Херсонской области военный подрался возле кафе и умер

26.12.2020, 14:18, Новости дня

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Военнослужащий умер от телесных повреждений после драки с гражданскими в Новой Каховке (Херсонская область). Об инциденте рассказало в Facebook оперативное командование “Юг” 25 декабря.

“Возле одного из кафе города Новая Каховка между военнослужащим и гражданскими лицами возникла ссора, которая переросла в драку, в результате которой военнослужащему причинили телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия”, – говорится в сообщении.

Следователи Новокаховского отдела Нацполиции в Херсонской области проводят проверку, а командир воинской части – служебное расследование.

Командование сообщило о проведении постоянной работы по профилактике нарушения военнослужащими воинской дисциплины. Тем не менее некоторые солдаты пренебрегают правилами поведения вне воинской части, отметили военные.