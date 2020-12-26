В Херсонской области военный подрался возле кафе и умер

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26.12.2020, 14:18, Новости дня
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Военнослужащий умер от телесных повреждений после драки с гражданскими в Новой Каховке (Херсонская область). Об инциденте рассказало в Facebook оперативное командование “Юг” 25 декабря. 

“Возле одного из кафе города Новая Каховка между военнослужащим и гражданскими лицами возникла ссора, которая переросла в драку, в результате которой военнослужащему причинили телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/okPivden/posts/1682576738580239

Следователи Новокаховского отдела Нацполиции в Херсонской области проводят проверку, а командир воинской части – служебное расследование.

Командование сообщило о проведении постоянной работы по профилактике нарушения военнослужащими воинской дисциплины. Тем не менее некоторые солдаты пренебрегают правилами поведения вне воинской части, отметили военные.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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