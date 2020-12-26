Основатель BioNTech рассказал, будет ли эффективной вакцина против нового штамма коронавируса

26.12.2020, 14:18, Новости дня

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Необходимости в создании новой вакцины против штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании, на данный момент нет. Такое мнение в интервью Deutsche Welle высказал Угур Шахин, основатель немецкой фармацевтической компании BioNTech, которая вместе с американской Pfizer создала вакцину против COVID-19.

По его словам, пока нет достоверных данных о том, будет ли вакцина Pfizer/BioNTech эффективна против нового штамма, но предположил, что, скорее всего, препарат будет способствовать выработке иммунитета и против новой разновидности вируса.

“В течение ближайших двух недель мы создадим образец нового варианта вируса и проверим, способна ли иммунная реакция организма, которую вызывает наша вакцина, деактивировать вирус. С научной точки зрения, это очень вероятно, ведь, несмотря на многочисленные мутации, ключевой протеин в новом варианте вируса изменился лишь на 1%. Это означает, что на 99% это – тот самый протеин. А иммунный ответ организма, которую активирует наша вакцина, атакует этот протеин со многих сторон. Поэтому существует очень высокая вероятность, что вакцина будет действовать”, – подчеркнул он.

Если окажется, что вакцина неэффективна, то на производство нового препарата понадобится около шести недель, заявил Шахин.

“Чисто технически мы можем произвести новую вакцину примерно за шесть недель. Но, скорее всего, разработка будет длиться дольше, ведь нам нужно будет доказать, что новая вакцина против нового варианта вируса вызывает иммунную реакцию. Кроме того, изменения в вакцине должны будут утвердить официальные органы. Но я уверен: если необходимо будет что-то изменить, технология, которую мы используем, – матричная РНК – позволит нам внести эти изменения”, – добавил глава BioNTech.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 24 декабря коронавирусом в мире заразилось 78,82 млн человек, из них 1,73 млн скончались, более 44,4 млн выздоровели.

В нескольких странах уже началась кампания по массовой вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech (в частности, в США, Великобритании, Канаде).

О выявлении нового типа коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко выросли, 15 декабря сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. К тому моменту в стране подтвердили более 1 тыс. случаев заражения новым видом вируса в 60 районах страны.

Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%. При этом, по словам Уитти, доказательств, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности, на данный момент нет.

В связи с этим более 20 стран решили прекратить пассажирское сообщение с Великобританией.

Дмитрий НЕЙМЫРОК

заместитель главного редактора