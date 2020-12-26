Набиуллина раскрыла смысл своих брошей

26.12.2020, 13:34, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что броши, которые она надевает на пресс-конференции, передают понимание регулятором ситуации в экономике страны.

«Я всегда носила брошки. В этом году, наверное, пыталась передать наше понимание ситуации», – цитирует Набиуллину агентство «РИА Новости» со ссылкой на RTVI.

Первой брошью со смыслом стала неваляшка в марте – это была отсылка к мерам ЦБ по поддержке финансового сектора во время пандемии. Также в броши усматривалась реклама нового сайта регулятора, где раздел с антикризисными мерами был проиллюстрирован неваляшкой.

Решение надеть брошь в виде снегиря на последнее заседание совета директоров в текущем году глава ЦБ объяснила тем, что эта птица стойкая и может переносить разные заморозки. А в сентябре, когда регулятор сохранил ставку неизменной, послание было максимально буквальным – пиджак Набиуллиной украшала кнопка «play/pause».

При этом Набиуллина заявила, что пока не знает, продолжит ли надевать брошки в следующем году.

Ранее Набиуллина заявила, что восстановительный рост экономики РФ в 2021 году может пойти довольно быстро при условии стабилизации ситуации с коронавирусом. Также глава ЦБ подчеркнула, что Банк РФ не видит «пузырей» на фондовом рынке, но регулятора беспокоит защита прав простых инвесторов.

Ранее Всемирный банк улучшил прогноз по спаду российской экономики в 2020 году до 4% с 5%, в следующем году ожидается рост на 2,6%, рассказал главный экономист Всемирного банка по РФ Апурва Сангхи. По словам экономиста, в сентябре ожидался спад экономики РФ на 5%, а сейчас же ожидается снижение на 4%. Сангхи, пояснил, что это произошло в основном за счет ряда ключевых секторов: финансового, АПК, телекоммуникаций, а также госуправления.