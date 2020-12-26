Правительство запретило госзакупки импортных медицинских масок

26.12.2020, 13:34, Новости дня

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Правительство РФ запретило до 31 декабря 2021 года государственные закупки медицинских масок из других стран, кроме Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщается в постановлении кабинета министров.

Принято постановление о введении запрета на допуск импортных промышленных товаров к госзакупкам, а также к закупкам для нужд обороны страны и безопасности государства. Ограничения не распространяются на продукцию из стран ЕАЭС. В список включены изделия «медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки (только в отношении медицинских масок)» и «средства защиты головы и лица (только в отношении медицинских масок)», – передает РИА «Новости» со ссылкой на постановление правительства.

Ранее Минпромторг РФ предлагал запретить закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны.

Сообщалось, что объем производства медицинских масок на территории РФ за период пандемии увеличился в 10 раз и полностью покрывал внутреннюю потребность.