В Николаеве начался суд против Николаевского глиноземного завода за нанесенный вред экологии

26.12.2020, 13:26, Новости дня

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В Заводском районном суде Николаева началось судебное рассмотрение иска общественной организации “Стоп шлам”, требующей от Николаевского глиноземного завода (НГЗ) компенсацию за непоправимый вред окружающей среде в размере 9,2 млрд грн.

Как сообщает экологическая инициатива “Стоп шлам”, представители НГЗ пытались затянуть время и помешать проведению предварительного судебного заседания. В частности, они подали три отвода судьи, ходатайство о передаче дела в суд другого района, об оставлении дела без движения, но все эти попытки провалились, пишут активисты.

“Стоп шлам” выразила разочарование позицией Николаевского глиноземного завода, которая свидетельствует, по мнению членов организации, о нежелании его руководства признать вину за нанесенный экологии непоправимый вред или пойти на досудебное урегулирование конфликта.

“Владельцы НГЗ и в дальнейшем будут делать вид, будто их красный шлам не уничтожает окружающую среду и здоровье людей”, – заявила общественная организация.

Экологические активисты отметили, что несмотря на попытки руководства НГЗ отрицать принадлежность предприятия к компании “Русал” российского бизнесмена Олега Дерипаски, одним из адвокатов предприятия на процессе является Владимир Ващенко, обслуживающий интересы “Русала”.

По данным инициативы “Стоп шлам”, отходы производства НГЗ – красный шлам – являются одной из основных проблем экологии региона и угрожают Николаевской области экологической катастрофой, писало местное издание “НикВести”.