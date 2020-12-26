 

Япония заявила о планах отказаться от бензиновых автомобилей

26.12.2020, 13:26, Новости дня
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Правительство Японии заявило о намерении страны отказаться от автомобилей с бензиновыми двигателями  в ближайшие 15 лет, сообщило агентство Reuters декабря.

Такой цели правительство страны хочет достичь по плану достижению нулевого уровня углеродных выбросов к 2050 году. Обещание полностью прекратить выбросы в октябре дал нынешний премьер страны Есихидэ Суга.

По оценкам правительства, “стратегия зеленого роста” даст экономический эффект в $1,8 трлн к 2050 году. План предполагает замену продаж бензиновых авто электромобилями и гибридными автомобилями. Чтобы ускорить распространение электромобилей, правительство намерено к 2030 году снизить стоимость автомобильных аккумуляторов более, чем в два раза.

Газета The Wall Street Journal пишет, что некоторые японские автопроизводители раскритиковали такое решение. Президент Toyota Motor Corporation Акиа Тойода заявил, что быстрый отказ от бензиновых автомобилей повредит японской  автомобильной промышленности. Нынешняя бизнес-модель автомобильной промышленности рухнет, отметил глава Toyota.

В комментарии Nikkei он сказал, что не представляет такой переход без революционных технологических инноваций. Япония рискует потерять международную конкурентоспособность, если не приложит усилия во всей цепочке поставок”.

Ведущие производители страны Toyota, Honda Motor и Nissan Motor выпускают в основном гибридные и бензиновые авто.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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