В РФ за сутки выявлено 29,2 тыс. случаев коронавируса

26.12.2020, 12:42, Новости дня

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За минувшие сутки в РФ выявлено 29 258 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 4 571 – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 3 млн 21 тыс. 964 человека в 85 регионах. За последние сутки в РФ в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 28 185 человек, говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

Также за сутки зафиксировано 567 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончалось 54 226 человек.

Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 2 млн 426 тыс. 439 человек.

Накануне в РФ было зафиксировано 29 018 новых случаев коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.