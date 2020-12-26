Суд запретил Павлу Грудинину выселять детские кружки из Дворца культуры

26.12.2020, 12:42, Новости дня

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Видновский городской суд Московской области запретил Павлу Грудинину выселять детские кружки и секции из Дворца культуры подмосковного совхоза имени Ленина.

«Запретить ООО «Оздоровительный центр» и ЗАО «Совхоз имени Ленина» препятствовать МБУК «Центр культуры пос. Совхоза имени Ленина» владеть и пользоваться… нежилыми помещениями, расположенного в нежилом здании «Дом культуры», – говорится в определении суда. Кроме того, наложен запрет на любые сделки со зданием, в котором располагается Дворец культуры.

В начале декабря возник риск выселения из дворца культуры детских секций, а также увольнения трудового коллектива. Однако МБУК «Центр культуры пос. Совхоза имени Ленина» обратился в суд с иском об «устранении нарушений права», так как «занимает нежилые помещения правомерно на условиях бессрочной аренды». До вынесения решения заявители попросили суд принять обеспечительные меры. Рассмотрев все детали дела, суд встал на сторону заявителей

Как рассказал директора Дворца культуры Николай Жуков, сотрудники были воодушевлены решением суда: «Они поняли, что их интересы защищены. Педагоги беспрепятственно проходят на свои рабочие места и ведут удаленную работу с детьми. На сегодняшний день конфликтной ситуации нет».

Напомним, с начала сентября муниципальные власти безуспешно пытались продлить соглашение аренды. По мнению местных жителей, предприниматель специально тянул время, чтобы передать здание ДК частной компании. В этом случае возможности посещать бесплатные кружки и спортивные лишились бы около 600 детей.

Ранее работники Дворца культуры собрали подписи под открытым обращением к Грудинину, а представители трудовых коллективов, пенсионеры, активисты общественных движений и муниципальные депутаты планировали организовать серию одиночных пикетов.