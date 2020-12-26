Россиян не было среди погибших при пожаре на траулере на Канарах

26.12.2020, 12:42, Новости дня

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Граждан РФ не было среди погибших в результате пожара на принадлежащем российской компании рыболовном траулере «Свеаборг», сообщило посольство РФ в Мадриде.

«По информации компетентных органов, среди троих моряков, погибших во время инцидента, россиян нет. Гражданство других пострадавших устанавливается. Держим ситуацию на контроле», – передает РИА «Новости» со ссылкой на комментарий российского посольства.

Напомним, ранее сообщалось, что трое моряков погибли и еще четверо пострадали в результате пожара, начавшегося в четверг на российском рыболовном траулере «Свеаборг» в порту Лас-Пальмас на острове Гран-Канария. Причина возгорания пока не известна, известно, что судно находилось на ремонте в порту.