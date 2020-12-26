 

Россиян не было среди погибших при пожаре на траулере на Канарах

26.12.2020, 12:42, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Граждан РФ не было среди погибших в результате пожара на принадлежащем российской компании рыболовном траулере «Свеаборг», сообщило посольство РФ в Мадриде.

«По информации компетентных органов, среди троих моряков, погибших во время инцидента, россиян нет. Гражданство других пострадавших устанавливается. Держим ситуацию на контроле», – передает РИА «Новости» со ссылкой на комментарий российского посольства.

Напомним, ранее сообщалось, что трое моряков погибли и еще четверо пострадали в результате пожара, начавшегося в четверг на российском рыболовном траулере «Свеаборг» в порту Лас-Пальмас на острове Гран-Канария. Причина возгорания пока не известна, известно, что судно находилось на ремонте в порту.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.11 / Санду лидирует на выборах в Молдавии после обработки 90% протоколов

26.10 / Азербайджан, Армения и США договорились о новом перемирии в Нагорном Карабахе

26.07 / Смерть волонтера Кучапина. Священник, заявлявший о причастности властей к случившемуся, отказался от своих слов

30.09 / МИД ответил на обвинения в завышении стоимости работ по реконструкции шпиля

03.12 / Обыски в “Укроборонпроме”. СБУ расследует возможную госизмену

26.08 / В РФ начали работу над единой вакциной от гриппа и коронавируса

04.08 / Власти прокомментировали утечку данных из базы электронных избирателей Москвы

22.08 / Лукашенко объяснил свое долгое отсутствие на публике после выборов

17.07 / В Киевской области упал и загорелся легкомоторный самолет – ГСЧС

02.08 / Полиция Австралии раскрыла наркосиндикат после крушения перегруженного кокаином самолета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска