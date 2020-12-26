 

В Киеве бульдозер откопал надгробие генерала, освободившего Болгарию от османов

26.12.2020, 12:34, Новости дня
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В Киеве во время строительных работ нашли надгробие генерала, который освободил Болгарию от османского владычества. Об этом рассказал доктор исторических наук, директор Научно-исследовательского института козачества имени Степана Бандеры Тарас Чухлиб в Facebook 18 декабря.

“Бульдозеристы в Киеве случайно натолкнулись на надмогильное надгробие генерала, который освободил Болгарию от османского владычества, выходца из шляхетско-литовской и козацко-старшинской украинской семей: Спокойский-Францевич Евгений Степанович (15.03.1835 – 09.07.1907) – генерал-лейтенант”, – написал ученый.

https://www.facebook.com/TChuhlib/posts/1599042910282781

На место находки отправился коллега Чухлиба из Института истории Национальной академии наук Украины Александр Алферов. Он предпринял меры, чтобы консервировать и описать памятку. В Facebook научный сотрудник пояснил, что плита лежала на глубине примерно до трех метров.

https://www.facebook.com/oleksandr.alfyorov/posts/10158831980204757

Позже Алферов отметил, что находка войдет в экспозицию Национального военно-исторического музея Украины.

https://www.facebook.com/oleksandr.alfyorov/posts/10158834023904757

Род Спокойских-Францевичей происходил из литовской знати, его представители породнились с казацким старшинским родом Кулябок-Корецких, сообщил Алферов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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