В России коронавирусом заразились более 3 млн человек

26.12.2020, 12:34, Новости дня

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В России общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом 26 декабря превысило 3 млн. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Так, за последние сутки в РФ подтвердили более 29 тыс. новых случаев инфицирования. Количество заболевших с начала эпидемии достигло 3 021 964 человек.

Таким образом, Россия стала четвертой страной мира (после США, Индии и Бразилии), где подтвердили более 3 млн случаев COVID-19.

Количество связанных с COVID-19 смертей достигло 54 226 (567 из них умерли за последние сутки). Выздоровели 2,42 млн человек (из них 28 тыс. в течение последнего дня).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 26 декабря коронавирусом в мире заразились более 79 млн человек, 1,75 млн из них скончались, более 45 млн выздоровели, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Дмитрий НЕЙМЫРОК

заместитель главного редактора