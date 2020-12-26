 

С 1 января «Первый канал» возглавит Маргарита Симоньян

26.12.2020, 12:31, Разное
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Константин Эрнст с 1 января прекратит свою деятельность на посту директора генерального директора «Первого канал».

О таком решение сообщили новые акционеры, выкупившие основную часть акций у государства. Вакантную позицию займёт главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Как отмечает источник, знакомый с ситуацией, Симоньян имеет ряд преимуществ перед своим предшественником. Она один из лидеров общественного мнения, знает и умеет организовать работу. Результаты её деятельности на предыдущем месте работы свидетельствуют о том, что она профессионал в продвижении медиа-контента. Новый телеканал RT за весьма короткий срок стал одним из самых известных в мире, а сама Симоньян одной из наиболее знаменитых российских журналисток в мире.

С приходом Симоньян инвесторы ожидают увидеть изменения в сетке вещания «Первого». Ряд программ будут закрыты, а на их место придут другие с новыми ведущими. Уже ведутся тяжёлые переговоры о переезде с НТВ юмористической передачи «Международная пилорама» с ведущим Тиграном Кеосаяном, политического ток-шоу Романа Бабаяна «Своя правда» и Comedy club, временно выходящего на ТНТ. Среди фильмов будет отдан приоритет картинам Сарика Андреасяна и Карена Шахназарова.

О дальнейшей судьбе Константина Эрнста и назначении нового главного редактора RT пока не сообщается.
Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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