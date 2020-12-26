Мнение: Феномен Малки

26.12.2020, 12:22, Разное

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В ЖЖ был такой феномен – Малка Лоренц. Сейчас-то она давно уже переросла ЖЖ, поэтому я и говорю “был”. Но Живой Журнал дал ей, так сказать, “путевку в жизнь” – и это, я думаю, одна из важных заслуг ЖЖ перед Вечностью. Если выбирать, кого можно назвать Самым Лучшим Популярным Психологом в России – я бы, не колеблясь, поставил на первое место Малку. Да, даже выше Людмилы Петрановской – хотя и она, безусловно, бесподобна… (А вот Лабковского с его “Эхо Москвы” и “Хочу и буду” я бы и на третье не поставил – попса!)

Малка мудра как черт. Причем она не строит какие-то заумные конструкции, в которых тот самый черт ногу сломит (коими грешит Эволюция (Комиссарова), ставшая царицей в опустевшем ЖЖ) – нет, Малка говорит просто и четко, но при этом всегда ухватывает главное, плюс у нее прекрасный стиль и смелый, чуть прищуренный взгляд на жизнь как она есть. Жаль, что она ушла из ЖЖ – но, с другой стороны, оно и понятно: к ее постам всегда были тысячи комментариев, огромная посещаемость – и все это абсолютно впустую. Надо было обладать извращенным гением систематизации всего и вся, чтобы придумать, как это удалось Комиссаровой, как все-таки выстроить толпы жаждущих психологических знаний в колонны и начать собирать с них деньги на регулярной основе.

Малка – кумир женщин всех возрастов, они вьются вокруг нее, как мухи (воображая себя, однако, пчелами, собирающими нектар ее комментариев к их, как им кажется, жизни). Но что интересно: ум Малки при этом абсолютно неженский. Скажу прямее – ее ум абсолютно мужской, может быть, даже более мужской, чем у большинства мужчин в наше андрогинное время. Возможно, в этом и разгадка ее феномена. Малка совершенно несентиментальна, строго прагматична, материалистична просто что твой Карл Маркс. Мужиков она – очевидно, заслуженно – подчеркнуто не ставит ни в грош, и из-за этого женщины тянутся к ней, считая, что Малка на их стороне (вроде логично – если Малка не любит мужчин, то, значит, она на стороне женщин); но это не совсем так.

Тут просто имеет место та же путаница, что и, скажем, в политике сейчас сплошь и рядом: к примеру, слушатель “Эха Москвы” не любит Путина – и какой-нибудь нацбол-лимоновец не любит Путина. Но это вовсе не означает, что слушатель и нацбол – союзники: ведь одна из основных претензий нацбола к Путину – та, что он до сих пор не собрал всех слушателей “Эхо Москвы”, вместе с его ведущими, в лагерях под Воркутой. Так и Малка: она презирает мужчин не потому, что она сама – женщина, а потому, что они – не НАСТОЛЬКО мужчины, как она сама.

В Эволюции, кстати, тоже отчетливо проявляются эти гротескно мужские черты, я о них уже подробно писал; но если Эволюция – это, так сказать, психолог-фельдфебель, то Малка – это психолог-аристократ. Два уровня выше!

Аристократизм Малки – вот вторая разгадка ее популярности, и одновременно – главный парадокс. Уделяя огромное внимание материальной стороне отношений, она, тем не менее, как-то умудряется не превращать их в фетиш. Была бы она просто “прагматик” – она была бы обычный “психолог-жлоб”, с “консультациями” уровня “как всех обмануть и жить счастливо”. Но нет – у нее все-таки упор не на это. А на что?

Малка переехала на Дзен (странно, что так поздно – там у нее, по идее, идеальное поле для монетизации). Дам ссылку на один ее текст (он слишком огромный для цитирования целиком) – про “абьюзеров” и “жертв абьюза”. Эх, если бы все феминистки были такими – я бы сам записался в феминисты…

Вот: https://zen.yandex.ru/media/malkalorenz/finansovaia-zavisimost-ot-mujchin-pochemu-devushki-terpiat-abiuz-5f75dfb885c72a7ce44d36dd



“А главная причина заключается в том, что у этих женщин нет денег.

Средняя жертва абьюза зарабатывает в лучшем случае на свое пропитание. У нее нет ни своего жилья, ни возможности его приобрести и даже снять. Начать жизнь с нуля – недешевое удовольствие. Она просто не может себе этого позволить.

Ей не уйти в ночь в одних трусах не потому, что она любит быть жертвой, и не потому, что она любит это чмо до потери пульса, а потому что ей тупо негде будет ночевать. И мамины соображения насчет святости брака имеют значение только в том смысле, что к маме тоже нельзя: там самим тесно и тоже нет денег. И на друзей она не надеется не потому, что у них нет сердца, а потому что они не дадут даже в долг.

Ей не сердце нужно, ей нужно бабло. И когда коллеги и приятельницы с брезгливой жалостью говорят, мол, она годами терпит свинское отношение из-за того, что не может принять решение, они ошибаются. Она может принять решение. Только это решение ей не по карману.

Женщина, у которой есть собственные деньги, – свободные и в нормальном количестве, а не перебиться две недели, – такая женщина не станет дожидаться, пока домашний садист от тычков и оплеух перейдет к смертоубийству. У нее просто не будет никакого мотива, чтобы стерпеть самый первый тычок. Ей не нужно будет убеждать себя, что это вышло случайно, что муж был в стрессе и что она его довела. Потому что это все рассуждения человека, которому необходимо остаться и который ищет для этого причину. Женщине, у которой есть деньги, нет необходимости оставаться. Она прекрасно устроится одна, причем прямо сейчас. А не тогда, когда этот урод согласится разменять жилплощадь”.

Феминистки от этого текста будут выть и биться головой о стенку, а на Западе Малку бы за него давно затравили (Джоан Роулинг затравили за много меньшее). Взгляд, как я и предупреждал, абсолютно мужской… И очень суровый. Из текста ведь прямо следует, что никакого смысла “бороться с абьюзом” нет, поскольку он прямо произрастает из имущественного неравенства и/или нищеты, а то и другое – неустранимо.

Взгляд, конечно, очень варварский. Но верный.