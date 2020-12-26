 

Певица из “Фабрики” нашла Харламову невесту

26.12.2020, 11:52, Разное
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Певица из группы «Фабрика» Мария Гончарук нашла невесту для юмориста Гарика Харламову. Комик заявил, что чувствует себя на телепередаче у Ларисы Гузеевой «Давай поженимся!».
К резидентам Comedy Club пришли участницы группы «Фабрики». Мария Гончарук прямо на шоу начала подбирать возможные кандидатуры девушек, которые бы подошли разведенному Гарику Харламову. Исполнительница заявила, что в зале на съемках присутствует ее подруга Алена, она полностью свободна. По словам Гончарук, после того, как юморист стал холостяком, нужно следить за ним. Она добавила, что ее подруге всего 25 лет.

Гарик Харламов сравнил всю эту ситуацию со съемками программы «Давай понженимся!». Он в какой-то момент почувствовал, что сидит рядом с Ларисой Гузеевой. Однако комик дополнил, что ему нельзя на эту программу, поскольку туда уже отправился Моргенштерн.

Напомним, что Гарик Харламов и Кристина Асмус развелись после восьми лет брака. О решении расторгнуть брак знаменитости рассказали фанатам летом. У них осталась общая дочь Анастасия, которая теперь проживает вместе со звездной матерью в элитном таунхаусе Подмосковье.



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