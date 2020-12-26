Врач назвал факторы риска заражения коронавирусом в новогодние праздники

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26.12.2020, 11:52, Разное
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Врач Владислав Мохамед Али назвал основные факторы риска заражения коронавирусом в новогодние праздники. По словам специалиста, в данный период организм человека зачастую пребывает в состоянии стресса. В связи с этим возрастает риск инфицирования COVID-19.
Организм находится в стрессовом состоянии из-за чрезмерного употребления алкоголя и последующих действий, например, выхода на улицу без куртки или же в легкой одежде. В результате обостряются хронические болезни, увеличивается число простудных заболеваний, растет количество сердечных приступов. Все это ослабляет иммунитет человека, поэтому повышается риск заражения коронавирусом.

Если в городах будут проводиться различные праздничные мероприятия с огромным количеством людей, не соблюдающих дистанцию, то вспышки COVID-19 вряд ли удастся избежать. Новогодние каникулы врач рекомендует провести дома в узком семейном кругу.

Ранее Владислав Мохамед Али рассказал, что при коронавирусе ухудшение состояния здоровья пациента протекает в два основных этапа. После того, как человек точно слышал подтвержденный диагноз, стоит в течение двух недель соблюдать осторожность. В первые три-четыре дня обычно наблюдается повышение температуры тела. Вторая волна приходится на девятый-десятый дни болезни.



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