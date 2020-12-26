В РФ предложили отменить НДФЛ от продажи металлолома и пластика

26.12.2020, 11:50, Новости дня

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Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил освободить от НДФЛ доходы от реализации металлолома, пластиковой и стеклянной тары. Законопроект направлен на рассмотрение в правительство.

«Законопроект предусматривает внесение изменения в ст. 161 и 217 ч. 2 Налогового кодекса РФ. Ежегодный объем твердых коммунальных отходов в РФ равен 55 – 60 млн. тонн в год. Одной из ключевых задач повышения доли повторного использования стекла, пластика, металлолома и, соответственно, уменьшения количества твердых бытовых отходов должно явиться увеличение собираемости данного вторичного сырья, в том числе за счет его самостоятельной заготовки и сдачи физическими лицами», – передает ТАСС слова автора законопроекта.

По словам Кутепова, на практике физические лица не платят налоги с реализации стекла, пластика и металлолома, поскольку не декларируют свои доходы. «Соответственно, наличие в законодательстве положений относительно обязанности декларировать доход и платить налог с реализации вторсырья не приносит бюджету доход и одновременно тормозит развитие культуры обращения с отходами», – считает сенатор.

По его мнению, основными сборными пунктам пластиковой и стеклянной тары должны стать фандоматы в торговых сетях. Он пояснил, что в соответствии с действующим законодательством сдача тары через фандомат и получение чека на определенную сумму является доходом физического лица, так как в РФ не применяется залоговая стоимость тары. Как отметил Кутепов, сложившаяся в стране ситуация в области обращения с отходами может привести к опасному загрязнению окружающей среды и создать реальную угрозу здоровью населения. Кроме того, система раздельного сбора отходов в жилом секторе не развита, а сортировочные комплексы не могут являться источником стекла, пластика и металлолома в связи с трудностью их извлечения и общей загрязненностью отходов, добавил сенатор.

В начале сентября парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене в РФ транспортного налога.