На Украине объяснили невозможность тотальной мобилизации в случае войны с Россией

26.12.2020, 11:50, Новости дня

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Идея президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации всего населения республики в случае войны с Россией неосуществима, так как украинцы не умеют держать в руках оружие и вряд ли захотят идти на фронт, сообщил замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос.

«Окружение президента рассказывает ему, что они это способны сделать [массово мобилизовать женщин и мужчин в случае нападения России]. А мы, которые это прошли и видели это в своих реалиях, понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин – а обучены ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет», – цитирует Кривоноса HB.

Как отметил генерал-майор, власти Украины не поддерживают патриотизм в стране, о чем свидетельствует 2014 год, когда «огромное количество мобилизованных шло воевать, но еще большее количество убегало от мобилизации». По мнению Кривоноса, государство должно воспитывать будущих солдат идеологически. Также он подчеркнул, что одной мобилизации недостаточно – нужно еще научить людей выполнять боевые задачи

«Мы же не воюем мясом, не бросаем людей десятками тысяч. С другой стороны, посмотрите на опыт армяно-азербайджанской войны. Она показала, что небольшое количество личного состава во взаимодействии с техникой при правильно спланированных операциях позволяет достичь высоких результатов. Поэтому огромное количество мобилизованных людей не решит вопрос способности противодействовать врагу»», – сказал он.

Ранее Зеленский пообещал мобилизовать все население Украины в случае военного столкновения с Россией. «Все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины, и я думаю, что РФ это прекрасно понимает», – сообщил украинский президент.