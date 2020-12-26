 

Зеленский назначил нового главу Ивано-Франковской ОГА

26.12.2020, 11:42, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Бойчука новым главой Ивано-Франковской областной государственной администрации (ОГА), рассказали в Офисе президента Украины (ОПУ) 26 декабря.

Указ №585/2020 о новом назначении Зеленский подписал еще 24 декабря. Вручая служебное удостоверение в ОПУ, Зеленский пожелал новому руководителю Ивано-Франковской ОГА сил и добросовестного труда на благо области, сказано в сообщении.

Правительство Украины согласовало кандидатуру Бойчука на пост главы Ивано-Франковской ОГА на заседании 16 декабря

Бойчуку 44 года, он родился в Ивано-Франковске. Почти 10 лет он жил в Киеве, а перед этим восемь лет – в Одессе. С начала пандемии коронавируса он основал благотворительный фонд “Центр волонтерских инициатив”, который занимался изготовлением спецодежды и передавал ее медицинским учреждениям и полиции области.

Бойчук работал в газотранспортной сфере в разных филиалах управления магистральных газопроводов ОАО “Укртрансгаз”. Работал в Одесской, Киевской и Ивано-Франковской областях на различных должностях – от машиниста технологических компрессоров до ведущего инженера в департаменте капитального строительства, ремонта “Укртрансгаза”. По данным ОПУ, в 2014–2015 годах Бойчук был директором департамента по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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