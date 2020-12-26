 

Кремль планирует создать в Беларуси партию, выступающую против Лукашенко – СМИ

26.12.2020, 11:42, Новости дня
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Администрация президента России ведет “энергичную работу” по созданию в Беларуси партии, которая будет выступать против Александра Лукашенко, но за интеграцию с Россией. Об этом пишет российское издание The Insider, ссылаясь на документы управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.

По информации издания, партия с рабочим названием “Право народа” будет выступать за переход к парламентско-президентскому устройству Беларуси, масштабную приватизацию государственного сектора и “демонтаж цензуры”.

Для получения влияния в Беларуси, следует из документов, партия собирается “получить влияние над максимальным количеством формирующихся политических сил и войти в управляющие органы всех оппозиционных структур”; найти и подготовить до 1200 кандидатов для дальнейшего участия в парламентских выборах; основать или взять под контроль “каналы распространения информации”.

The Insider также опубликовал список из семи человек, которые составляют актив будущей партии. Это граждане Беларуси, которые участвовали в политическом клубе партии “Единая Россия”.

Как отмечает издание, учредительный съезд новой партии может состояться уже этой зимой.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов.

Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

В причастности к протестам в Беларуси Лукашенко неоднократно обвинял соседние страны, в частности Украину, Польшу, а также Литву.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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