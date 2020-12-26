Ходорковский: Путин хочет уйти

26.12.2020, 11:42, Новости дня

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Российский бизнесмен, оппозиционер Михаил Ходорковский в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону рассказал о желании президента России Владимира Путина отойти от дел.

На вопрос, чем и как закончит Путин, Ходорковский ответил, что сейчас президент РФ сам этого не знает.

“Он (Путин) хочет, конечно, уйти […] Без всякого сомнения”, – уверен бизнесмен.

Ходорковский полагает, что Путин никому не верит.

“Даже (зампредседателю Совбеза России Дмитрию) Медведеву он, конечно, не верит. Хотя Медведеву он верит больше всех остальных. И он в связи с этим в последний момент, скорее всего, решит остаться. Потому что без него некому обеспечить ему безопасность. Он не (первый президент Российской Федерации) Ельцин, который мог поверить Путину”, – считает оппозиционер.

По мнению Ходорковского, Путин постарается оставить наиболее преданного ему человека, который в тот момент “еще не будет полностью опорочен”.

“Это мог бы быть Медведев, это мог бы быть какой-нибудь (директор cлужбы внешней разведки РФ Сергей) Нарышкин, например […] Путин уже давно управляем своим окружением”, – заключил он.

Ходорковский: Кучма ночью со всей дури ударил меня ножом, кровища хлещет, блин. Он потом сказал: “Я хотел ему выковырять глаз”. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Ходорковский в 1997–2004 годах был совладельцем российской нефтяной компании ЮКОС. В 2004 году, по оценкам российского Forbes, с состоянием $15,2 млрд он был богатейшим бизнесменом России.

В 2003 году российские правоохранители возбудили уголовное дело против ЮКОСа по поводу уклонения от уплаты налогов, в том же году Ходорковского и его партнера Платона Лебедева арестовали. Бизнесменов приговорили к девяти годам колонии (позже суд снизил им сроки до восьми лет), а компания ЮКОС прошла через процедуру банкротства и в 2007 году была ликвидирована.

В 2009 году Ходорковскому и Лебедеву предъявили новые обвинения по второму делу ЮКОСа – о хищении акций “дочек” нефтяной компании с последующей легализацией части денег. В 2010 году их приговорили к 14 годам колонии (позднее сроки сократили до 11 лет).

В декабре 2013 года президент РФ Владимир Путин помиловал Ходорковского, сразу после освобождения бизнесмен покинул Россию и сейчас с семьей проживает в Великобритании. В целом за решеткой Ходорковский провел 10 лет. Сейчас против него в РФ расследуется еще несколько уголовных дел, в частности так называемое третье дело ЮКОСа (о хищениях нефти и легализации похищенного имущества ради получения средств от его реализации), а также дело об убийстве мэра Нефтеюганска в 1998 году. Ходорковский вину в инкриминируемых ему преступлениях не признает.

Дмитрий ГОРДОН

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