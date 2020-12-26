Дело Соколова

26.12.2020, 11:40, Разное

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Петербургскому историку дали 12 лет и 6 месяцев строгого режима за убийство аспирантки Анастасии Ещенко. Как проходил один из самых громких процессов года.

25 декабря Октябрьский районный суд Петербурга вынес приговор бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве студентки Анастасии Ещенко. Расследование и рассмотрение дела длилось 13 месяцев. Заседания суда оказались максимально гласными — большую их часть транслировали в прямом эфире, что в городе на Неве происходит впервые. «Новая» рассказывает, как проходил один из самых громких судебных процессов уходящего года.

После того как 9 ноября 2019 года Соколова достали из реки Мойки с рюкзаком, в котором лежали отрубленные руки 24-летней Ещенко, историк практически сразу признался в убийстве. Правда, заявил, что не помнит, как именно все случилось. По словам Соколова, они с Ещенко были знакомы уже пять лет, в Университете знали об этих отношениях, которые «были пропитаны любовью». В качестве причины произошедшего доцент назвал ревность Ещенко к его детям от прошлого брака: «Милая прекрасная девушка превращалась в чудовище из страшной сказки». В дальнейшем обвиняемый не раз менял свою позицию, то признавая вину, то отказываясь отвечать на этот вопрос.

Следствие настаивало на том, что Соколов убил Анастасию хладнокровно, а затем попытался скрыть улики. Он расчленил тело и сбросил его в воду. Туловище Ещенко нашли сотрудники ГУП «Экострой», занимавшиеся очисткой рек и каналов.

Анастасия Ещенко. Фото из соцсетей

Адвокат Cоколова Александр Почуев не сомневался в том, что доцент, «по жизни вменяемый человек», не контролировал себя в момент убийства. Эту версию вскоре опровергли в московском Центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, куда историка доставляли для проведения экспертизы. Специалисты установили, что в момент убийства доцент полностью осознавал свои действия.

Еще в начале процесса адвокат Почуев стал требовать, чтобы суд сделали закрытым. По его словам, это позволило бы «предотвратить и так чересчур сформировавшееся общественное обвинительное мнение до вердикта самого суда» (в СМИ за Соколовым закрепилось прозвище «Наполеон-расчленитель». — М. Д.). Однако адвокат сам стал ходить на телепередачи, в которых не только защищал историка, но и привлекал внимание к своей фигуре. В итоге в июне 2020 года Соколов отказался от услуг Александра Почуева, объяснив, что юристу начали поступать угрозы. Защиту бывшего доцента СПбГУ передали другому адвокату — Сергею Лукьянову.

Олег Соколов и Александр Почуев. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В суде допрашивали бывшую жену Соколова (по некоторым данным, одну из четырех) Анну Кукушкину. Женщина описала экс-супруга исключительно с хорошей стороны. По ее словам, за 13 лет брака Кукушкина не наблюдала со стороны Соколова агрессию, которая могла бы проявляться физически: историк — человек по натуре вспыльчивый, но, кроме повышенного тона, он ничего себе не позволял. С детьми, по словам Анны, бывший доцент тоже обращался хорошо.

Она также уточнила, что Соколов — «выдающийся ученый», полностью погруженный в историю, именно поэтому они развелись: разные интересы.

Как оказалось, в жизни бывшего доцента была еще как минимум одна девушка-студентка — Екатерина Пржигодская, которая в суде заявила, что Соколов чуть не убил ее, когда они были вместе. С историком они встречались в 2008 году. По словам девушки, у них были прекрасные отношения, пока Соколов не начал ревновать ее к друзьям, запрещать видеться с ними. В один из дней историк пригласил ее к себе домой. «Ничто не предвещало беды», — рассказала Пржигодская. Однако в квартире Соколов ударил ее, а очнулась она связанной на стуле. По словам Екатерины, доцент пугал ее горячим утюгом, а пол вокруг был застелен красной тканью — «чтобы было легче потом убирать». Екатерине удалось вырваться, она написала заявление в полицию, но дело замяли — в этом она винит руководство СПбГУ.

Публицист Евгений Понасенков выступает на суде по делу Олега Соколова. Фото: Объединенная пресс-служба судов СПб

В июле 2020 года суд допросил публициста Евгения Понасенкова, который считается главным «научным» оппонентом Соколова. Пару лет назад московский историк и блогер упрекнул доцента в плагиате его монографии «Первая научная история войны 1812 года». Тот в ответ говорил о вторичности работ Понасенкова и подлогах при публикации — Соколову удалось выиграть у Понасенкова два суда о защите чести и достоинства.

Напряжение между исследователями нарастало. Как утверждал Соколов, Понасенков еще в 2018 году организовал интернет-травлю в отношении него и Ещенко. Доцент на суде сообщил, что именно этот конфликт фактически довел его до убийства девушки.

Выступая на заседании, Евгений Понасенков заявил, что неприязни к Соколову не испытывает. Публицист утверждал, что не располагает временем и желанием как-либо связываться с обвиняемым, поэтому никакой травли и противозаконных действий по отношению к нему он не организовывал.

Дмитрий «Гоблин» Пучков. Фото: Объединенная пресс-служба судов СПб

То, что Соколову угрожали, подтвердили еще несколько свидетелей, в том числе блогер и переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков. Последний рассказал, что дверь Соколова в разгар конфликта с Понасенковым мазали кровью, а также ему подбрасывали дохлых крыс. По словам Пучкова, недоброжелатели распространяли информацию о личных данных доцента и его спутницы, взламывали их аккаунты.

Защита доцента предоставила копии писем с угрозами Соколову от «банды Понасенкова». Неизвестные якобы собирались причинить вред Соколову, если он не отзовет судебный иск по делу об истории с плагиатом научной работы. Также злоумышленники якобы угрожали передать в СМИ и опубликовать в интернете переписку Соколова с Анастасией Ещенко.

В октябре 2020 года Соколов окончательно признал свою вину в убийстве Ещенко. Выступая в суде, он обвинил Понасенкова в доведении до убийства и обратился к родителям Ещенко с просьбой обратить свой гнев на оппонента.

В декабре на прениях была озвучена полная версия следствия о том, что случилось в ночь на 8 ноября 2019 года. Соколов и Ещенко поссорились, потому что девушка собиралась на день рождения к другу. Их разговор слышала соседка через стену. По ее словам, историк не хотел отпускать Анастасию на праздник.

Следственный эксперимент на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Согласно данным сотового оператора, во время конфликта Ещенко ушла из дома на 40 минут. Она позвонила брату, рассказала о том, что Соколов ударил ее и что это происходит не в первый раз. В это время Соколов открыл в телефоне карту города — по данным следователей, историк вбивал вручную названия ближайших рек. Защита утверждает, что «Карты» — это первое, на что нажал Соколов, открыв браузер в телефоне, чтобы просто отвлечься, посмотрев на знакомые улицы.

Когда Анастасия вернулась, она снова позвонила брату, сказав, что она ложится спать. После этого пара снова повздорила, уже в последний раз. Соколов взял обрез и выстрелил Ещенко в голову. Далее он схватил девушку руками за шею и сломал ее. В тот момент Ещенко была еще жива — это подтвердил судмедэксперт. Девушка продолжала подавать признаки жизни, Соколов еще трижды выстрелил ей в голову. Вскоре она умерла.

Следствие утверждает, что

после убийства доцент не испытывал вины или стыда, а сразу начал заниматься домашними делами. Ученый звонил в газовую службу насчет ремонта колонки и объяснял мастеру, как к нему подъехать, чтобы заменить детали.

Потом съездил в «Икею» за новым матрасом вместо испачканного кровью. Он также пытался замести следы преступления. Например, после убийства Соколов дважды позвонил на телефон Анастасии и сам же ответил на звонки.

В день трагедии у историка была запланирована встреча с друзьями. Отменять он ее не стал. Положил труп Анастасии под кровать и пошел в магазин покупать продукты и алкоголь. Потом к нему пришли домой знакомые, они выпивали и беседовали, пока в его квартире оставалось тело девушки. Ничего странного в поведении Соколова друзья не заметили.

Затем Соколов поехал в строительный магазин и купил пилу. Его действия эксперт расценил как непрофессиональные: «человек не знал, где находятся органы». Затем, чтобы «не надрывать спину», он выкидывал части тела любимой из окна третьего этажа, а уже позже собрал их и сбросил в Мойку.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

По версии защиты, cмерти аспирантки «предшествовала длительная психотравмирующая ситуация», которая привела к «истощению личностных ресурсов». А выстрел, который совершил Соколов из обреза, был для него «субъективно неожиданным» — такая формулировка есть в заключении экспертов Центра имени В. П. Сербского. Причина всего произошедшего — регулярные скандалы и неприязнь девушки к детям Соколова, что подтверждает расшифровка переписок влюбленных, где Анастасия не раз пишет — «ненавижу твоих выродков». К этому добавилась психологическая травма на фоне травли историка Понасенковым. Ролик с его оскорблениями, по данным адвокатов, Соколов пересматривал не после убийства, а за несколько минут до него, что оказало наиболее сильное влияние на ученого.

Защита настаивала, что между девушкой и ученым была любовь. Они путешествовали во Францию, участвовали в реконструкциях, занимались международным сотрудничеством по теме истории и писали совместные научные работы. Их переписки, расшифровки которых были озвучены на суде, это подтверждают. Общалась пара, если не разговаривала о детях ученого, очень уважительно, нежно и с трепетом. Они много признавались в любви и даже обращались друг к другу на «вы».

Адвокаты утверждают, что Соколов хотел скрыть преступление, чтобы оттянуть момент разоблачения. Он намеревался прожить на воле еще неделю, чтобы переписать завещание и сделать другие важные дела, а потом покончить с собой.

Государственный обвинитель требовал назначить историку наказание — 15 лет в колонии строгого режима. Также просил учесть суд различные отягчающие факторы и смягчающие, в том числе наличие у Соколова детей, престарелых родителей, положительные характеристики коллег и вклад в историю и реконструкцию в России.

Могила Анастасии Ещенко в станице Старовеличковской Краснодарского края. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Адвокаты Соколова просили не более 8 лет заключения. В качестве смягчающего обстоятельства защита попросила учесть «противоправность и аморальность поведения» убитой Анастасии Ещенко. Правосудие, сказал юрист Сергей Лукьянов, в этом деле «будет заключаться» именно в том, чтобы признать: действия Ещенко повлияли на то, что Соколов убил ее.

В своем последнем слове 14 декабря Соколов снова рассказал о том, как они с Анастасией Ещенко любили друг друга. В 2020 году пара планировала свадьбу и даже успела объявить об этом друзьям и родственникам. Соколов добавил, что хочет выразить глубокое и полное раскаяние. Подчеркнул, что хочет быть наказанным, но за совершенные преступления, а не за то, что ему «вменили в вину средства массовой информации, ряд падких до сенсаций журналистов». В завершение ученый попросил родителей Анастасии Ещенко простить его «хоть чуть-чуть, хоть капельку».

Мария Долбиш

— специально для «Новой»