Мнение: За что банит Фейсбук

26.12.2020, 11:30, Разное

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Да, идиотизм зашкаливает, а дивный новый мир подступает уже к горлу. Вот за эту фразу – “греки коварны” юзера Морозова заблокировали! Видимо, “обиделся” то ли реальный грек, то ли какой-нибудь украинец, принимающий близко к сердцу “ценности политкорректности” – в общем, кто-то написал донос, и – финита. Хотя на самом деле, как должен был бы знать всякий образованный человек (но не Цукерберг), тут всего лишь отсылка к одному из самых знаменитых стихов Брюсова (откуда, кстати, одна еще более знаменитая строчка, известная уж точно всякому русскому человеку – см. ниже):

“По знакомой дороге назад

Возвращались полки Святослава.

Потрясён был надменный Царьград,

Над героями реяла слава,

Близки были родимой земли

И равнины, и мощные реки…

Но в горах на пути залегли,

Поджидая, коварные греки.

И, шеломы врагов опознав

По холмам и утёсам соседним,

Так дружине сказал Святослав:

«Видно, день – биться боем последним!

Пусть враги нас порубят, побьют,

Пусть обратно добычу отымут, –

Но певцы про нас славу споют,

Ибо мёртвые сраму не имут!»

и т.д.

Я, впрочем, не думаю, что, Морозова можно было бы спасти от бана, даже если бы удалось каким-то образом поговорить с “абьюзивной комиссией” ФБ (то есть опять же с украинцами): они бы, безусловно, просто сказали бы, что ссылка на какого-то там Брюсова ничего не значит, кроме того, что и самого Брюсова (как и Гоголя с его хохлами) следовало бы также заблокировать и не пускать в новый мир сияющей политкорректности.

К посту масса комментариев, и люди там приводят многочисленные примеры, за что Фейсбук в разное блокировал их аккаунты. Собрать вместе – получается настоящая феерия!



“Меня за фразу “Как надоели уже эти велосипедисты! Передавил бы всех…” на неделю заблокировали”

“Саша, я несколько дней назад получил такое же за цитату из фильма “Кавказская пленница”, из слов тов.Саахова. Ну не знают они нашей классики” (загадка: какая цитата имеется в виду?)

“Меня забанили за сообщение, что к русским детям в Чехии приходит Mrázik ) кириллицей, естественно”.

“Меня однажды ФБ зарубил за слово «варвары». Варвары, видимо, настучали”.

“Ха. Они тут забанили меня на три дня за стих Дениса Давыдова о французах. Разжигал, как оказалось”

А я написал про злого жителя кавказа, выполняющего слесарные работы по холодному оружию… Забанили! (очевидно, “злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал”)

“меня банили за “ленивы и нелюбопытны” (за пушкинскую фразу из “Путешествие в Арзрум”)

Из своей практики – могу вспомнить, как меня в свое время Фейсбук забанил на 30 дней… за то, что “обозвал” французов “петухами галльскими”. Хотя “галльский петух” – это, ни много ни мало, символ Франции! Ну что тут скажешь. Брюсов, Денис Давыдов, Пушкин – все будут “откорректированы” в прекрасном мире будущего. Или забанены – чтобы зря не возиться.

UPD. Отправил ради эксперимента этот пост на свой аккаунт в ФБ. Пост был удален уже через 10 минут!