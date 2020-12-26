Мнение: О ночном кошмаре и страшном недуге Владимира Путина

26.12.2020, 11:04, Разное

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Взбесившийся принтер на Охотном ряду под занавес года выдал на-гора рекордную серию запретительных законов. Казалось бы, уже прежде все гайки были закручены донельзя, ан нет, докрутили ещё. Теперь нельзя будет материться в соцсетях, митинговать у зданий МВД и ФСБ, раскрывать в интернете данные об имуществе силовиков и их родственников, стоять в очереди на одиночные пикеты, а также неуважительно критиковать #власть. Права полицейских, напротив, расширили, включая и право на применение огнестрельного оружия против невооружённого гражданина.

Такие вот подарочки к Новому году. Кто-то сомневается, что все они были загодя согласованы с президентской администрацией?

Соответственно, и президент России Владимир Путин в курсе: глава его администрации Антон Вайно – не та фигура, чтобы самостоятельно принимать политические решения.

Напрашивается вопрос, а зачем нужна такая запретительная активность?

Вот в самом деле – только недавно были триумфально, на пеньках, «всенародно одобрены» президентские поправки в Конституцию, обнулившие текущие сроки нынешнего главы государства. И попутно переконфигурировавшие баланс среди вертикали власти. Казалось бы, очередной мандат легитимности выдан Владимиру Путину минимум до 2036 года. При этом в политической жизни – почти кладбищенская #стабильность. Митинги «за Фургала» проходят где-то далеко от столиц и не вызывают у основной массы граждан не то, что сочувствия, а и простого человеческого любопытства. Скандал вокруг дела Навального не породил вне интернета никакого протеста, кроме нескольких одиночных пикетов с линялыми труселями. Да и в Сети ропот возмущённый моментально трансформировался в мемасики. Поржали – и забыли.

В такой политически аморфной среде вообще ничего не угрожает Владимиру Путину здесь и сейчас. Этим текущая ситуация кардинально отличается от предыдущего сезона «бешенства принтера», которое было вызвано худо-бедно массовыми шествиями и митингами. И зачем же тогда закручивать гайки, рискуя таки сорвать резьбу?

Напрашивается очевидный ответ: власть работает на упреждение «белорусского сценария». Ведь там, в соседней Беларуси, буквально за месяц до фатальных перевыборов Лукашенко тоже ничто не предвещало…

Но тогда получается, что даже такой – мирный, беззубый и безрезультатный – белорусский протест стал для Владимира Путина ночным кошмаром. И он торопится законопатить любую щель для протестной активности в преддверии думских выборов 2021 года. В том числе памятуя о московских митингах 10-летней давности, вызванных предполагаемыми фальсификациями результатов голосования в 2011 году.

Однако из этого следует, во-первых, что слухи о готовящихся приписках за «Единую Россию» в следующей избирательной кампании, как минимум, имеют под собой почву. И во-вторых, что сам же Владимир #Путин не верит в мандат от электората, полученный на лавочках и пеньках. Ибо ему известно в общих чертах, как этот мандат был получен.

Но также возможно и другое объяснение. Вся эта законотворческая суета с запретительным уклоном затеяна не ради обеспечения единороссам конституционного большинства в нижней палате, а ради плавного прохождения «большого трансфера» власти. Который, по-видимому, может начаться намного раньше не только 2036-го, но и 2024 года.

Тоже вполне годное объяснение думской эпидемии запретительства.

Из которого выходит, что все смутные слухи о #здоровье нынешнего Национального лидера всё же имеют под собой более-менее реальные причины.

Получается, все ночные кошмары Владимира Путина обусловлены не столько политическими, сколько чисто медицинскими факторами? Кто вспомнит, симптомами каких заболеваний являются систематические нарушения сна?