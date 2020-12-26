ФСБ предотвратила теракт в Дагестане

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26.12.2020, 10:58, Новости дня
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Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане четырех членов запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ)*, готовивших теракт возле здания правоохранительных органов.

«Участниками группы планировалось осуществить подрыв взрывного устройства с последующим вооруженным нападением на сотрудников МВД по Республике Дагестан. В оборудованном террористами тайнике и в месте конспиративного проживания были обнаружены огнестрельное и холодное оружие, большое количество боеприпасов, взрывное устройство», – передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»), решается вопрос о возбуждении уголовного по ст. 30 и ст. 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту в составе группы лиц»). Личности террористов в интересах следствия не разглашаются, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Отмечается, что мобильных телефонах боевиков найдена переписка с координаторами террористической деятельности за рубежом.

Ранее в Тамбове предотвратили теракт, который готовил 17-летний подросток. Позже его заключили под стражу.



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