Железнодорожные пути ушли под землю в Нижегородской области

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26.12.2020, 10:58, Новости дня
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В Нижегородской области машинист во время движения грузового поезда обнаружил карстовый провал под железнодорожными путями. Он успел остановить локомотив, однако тот сошел с рельсов, информирует Приволжская транспортная прокуратура.

«Ввиду произошедшего локомотив поезда сошел с пути одной колесной парой. Размер провала составил около 1,5 метра шириной и 20 метров длиной», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Карстовый провал был обнаружен в субботу в 0.17 на перегоне Арзамас – Пешелать, вернуть локомотив на пути удалось только спустя два часа. Восстановительные работы были окончены в 8 часов, в результате чего случилась четырехчасовая задержка в движении одного пассажирского поезда Москва – Первомайск. Пассажиры поезда были отправлены на станцию назначения автотранспортом.

«По поручению Приволжского транспортного прокурора Нижегородской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – отмечается в сообщении.

Ранее в Новосибирской области на станции Татарская с рельсов сошел 31 вагон, пострадавших нет. В августе на железнодорожной станции Иоссер в Коми с рельсов сошли 11 вагонов с углем. До этого в Щекинском районе Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой.



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