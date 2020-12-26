 

На новогодние праздники таможенникам разрешат утилизировать дома санкционные продукты

26.12.2020, 10:57, Разное
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Руководство Федеральной таможенной службы достигло договорённости с Роспотребнадзором о ликвидации товаров, попавших под ответные меры со стороны РФ на экономические санкции иностранных государств. Для утилизации нелегально ввезённой продукции в праздничные дни таможенникам разрешат самолично уничтожать товары в частном порядке.

При этом Роспотребнадзор предупреждает всех сотрудников таможни о том, что большинство товаров не прошли сертификацию и не соответствуют российским санитарным требованиям и могут нести опасность для здоровья.

“Поскольку россиян и, в том числе, работников Роспотребнадзора ожидают длительные выходные, наша техника останется на базе. Вследствие этого мы не сможем исполнять свои обязанности по утилизации незаконно ввезённых на территорию России товаров. Чтобы всё это не скапливалось на полигоне, мы разрешили сотрудникам таможни самостоятельно заняться утилизацией. Они могут что-нибудь и взять себе домой, но я бы не рисковал и питался качественными отечественными продуктами, прошедшими сертификацию и подтвердившими своё высокое качество”, – заявил замглавы Роспотребнадзора Евгений Рыбкин.

В таможенной службе отмечают, что в новогодний период количество контрабанды стремительно растёт. В грядущие праздники ожидается приток товаров на сумму 3-5 млрд рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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