Турнир ММА в Москве закончился массовой дракой с участием полиции и ОМОНа

26.12.2020, 10:50, Новости дня

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Бойцы смешанных единоборств Магомед Исмаилов и Владимир Минеев устроили на турнире Fight Nights Global Winter Cup потасовку, которая переросла в массовую драку, сообщил “Матч ТВ” в Twitter 24 декабря.

Минеев вызвал Исмаилова на бой, между ними началась словесная перепалка. Оба спортсмена присутствовали на турнире как зрители. После одного из поединков турнира Минеев забрал микрофон и вызвал Исмаилова на бой, обвинив его в трусости.

* Минеев и Исмаилов устроили массовую драку на Fight Nights. В клетку зашла даже полиция * ‍♂️