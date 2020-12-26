 

В Генштабе ВСУ сообщили о боевых потерях в 2020 году

26.12.2020, 10:50, Новости дня
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С начала 2020 года на Донбассе погибли 49 украинских военных. Об этом говорится в ответе Генерального штаба Вооруженных сил Украины на запрос “BBC News Украина”.

В то же время там отмечают существенное уменьшение боевых потерь с началом “полного и всеобъемлющего прекращения огня” 27 июля.

По данным Генштаба, за время перемирия, начавшегося 27 июля, погибли четверо военнослужащих. Небоевые потери (смерть вследствие болезней, несчастных случаев, самоубийств и других причин) ВСУ составили 70 человек (15 из них – с начала перемирия).

Ранения, по состоянию на 13 декабря, получили 332 бойца, из них за время перемирия – 15. После этого штаб операции Объединенных сил сообщал еще о трех раненых военных. Таким образом, с начала года были ранены 335 военных..

“С введением в действие режима прекращения огня интенсивность обстрелов уменьшилась, что повлияло на снижение потерь среди личного состава ВСУ”, – отметили в Генштабе.

Аналогичные данные Генштаба ВСУ на 17 декабря 2019 года свидетельствуют, что в течение года боевые потери украинской армии сократились почти вдвое: в прошлом году погибли 97 военных. В 2018 году на Донбассе, по данным Генштаба, погибли 110 украинских военнослужащих, в 2017-м – 198 бойцов.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. Есть погибшие и раненые среди военнослужащих ВСУ. По словам начальника Генштаба Руслана Хомчака, Вооруженные силы Украины на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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