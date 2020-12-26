Мнение: Стучать или не стучать

26.12.2020, 10:38, Разное

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Шулика, оказывается, стучит на таксистов. И гордится, что благодаря ему “уже три таксиста” потеряли работу в Яндексе. Возможно, конечно, что все не так печально – ведь у Яндекса нет своих машин, и, строго говоря, он никого “уволить” не может. Но может, конечно, выкинуть из системы.

Отмечаю стремительное размывание советской еще морали – о глобальной недопустимости “стука” вообще. Как видим, к нам тоже приходят западные стандарты, согласно которым “стук” по общественно одобряемым поводам – это, наоборот, дело славы, доблести и геройства. Во всяком случае, Шулика ведет себя так, как будто западные нормы у нас уже победили.

Лично меня такая подстава все же коробит – чудится в этом что-то жлобское. Возможно, это издержки советского воспитания. Но более всего потому, что я-то считаю – водитель, как и любой человек, в своем праве: не хочет он носить маску – имеет право не носить, что бы ни думали по этому поводу Яндекс, государство и юзер Шулика.