Страна ледовых дворцов – Личное мнение

26.12.2020, 10:34, Разное

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Я не особая любительница всяких спортивных трансляций, но посмотрела сейчас нарезки игры с молодёжного чемпионата мира по хоккею — Россия победила США со счётом 5:3.

Играли классно. Что россияне, что американцы. На молодёжных чемпионатах, возможно, нет ещё высшего мастерства, зато энтузиазма с избытком.



Фото: Соцсети

Такой хоккей нам нужен. Даже мне интересно стало. И счёт хороший — отражает реальное положение дел сборной под управлением Игоря Ларионова.

Однако, добавлю-ка я ложечку дёгтя.

Все знают, что молодёжная сборная у нас всегда всё выигрывает, но взрослая — где они там побеждали за последние 30 лет?

Правильный ответ: чаще продували, чем выигрывали. Облажались даже на домашней Олимпиаде в Сочи, хотя и получили потом государственные награды.

Почему так происходит?

Да очевидно, что спорт — про деньги. Показали себя на молодёжном чемпионате, зубами вырвали победу, попали в заокеанский клуб. А дальше?

А дальше им важнее кубок Стэнли, чем честь страны, которая их взрастила. На чемпионат лететь? Ну, извините, у меня тут игры в Калгари, шли бы вы со своим чемпионатом, куда подальше.

Те, кто прилетают, играют плохо. То ли сил нет после сезона в НХЛ, то ли желания. Покрасовались в форме сборной, получили медаль за заслуги, проиграли всё и полетели домой — я не оговорилась, именно домой в Канаду, США или Швецию.

Между тем, государство тратит огромные деньги на строительство, ремонт, содержание ледовых дворцов. Суммы действительно очень большие — поди, сделай холодильник такой площади и поддержи на нём лёд круглый год.

Мальчики приходят. Учатся играть. Выступают за молодёжную сборную и… И сваливают.

Зачем мы тратим столько денег на будущих долларовых мультимиллионеров? Может мне кто-то объяснить, какая с этого выгода нам?